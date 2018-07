Douglas Santos está perto de trocar o Atlético-MG pelo Hamburgo

Na véspera do fechamento da janela de transferências para a Europa, o Atlético Mineiro se vê ameaçado por propostas por diferentes jogadores, em meio à disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Douglas Santos é quem está mais perto de deixar o clube mineiro.

Destaque do Atlético nos últimos dois anos, Douglas Santos deve ser anunciado pelo Hamburgo, da Alemanha, nos próximos dias. Com a possível saída do lateral, campeão olímpico com a seleção brasileira no Rio-2016, Fábio Santos, ex-Corinthians, deve assumir a vaga de titular.

O lateral não é o único com chances de deixar o clube brasileiro. O Atlético também recebeu ofertas pelos atacantes Carlos, Fred e Lucas Pratto. O primeiro é do interesse do Zenit, da Rússia. Ele seria um pedido do técnico romeno Mircea Lucescu, que encheu o Shakhtar Donestk de jogadores brasileiros em sua passagem pelo futebol ucraniano.

Quanto aos outros dois atacantes, as chances de transferência são menores. O clube mineiro confirma ter recebido propostas, mas não dá detalhes sobre os interessados. Fred, que já defendeu o Lyon, estaria no alvo de um clube francês, enquanto Pratto poderia reforçar um espanhol.

O destino destes jogadores deverá ser conhecido nesta quarta-feira, quando se encerra a janela de transferências da maior parte dos países da Europa.