Douglas Santos vira dúvida para o Atlético-MG na estreia

O Atlético-MG pode perder Douglas Santos para a estreia no Campeonato Mineiro, domingo, às 17h, contra o Tupi, no Independência. O lateral-esquerdo titular sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e passou a tarde desta sexta-feira fazendo tratamento na Cidade do Galo, ficando de fora do treino coletivo comandado por Levir Culpi.

Sem Douglas, o treinador escalou Pedro Botelho na lateral. Emerson Conceição, reintegrado ao elenco junto com Jô e André, acabou preterido. Hoje, é o segundo reserva da posição. O restante do time é o mesmo que venceu o Shakhtar Donetsk na semana passada.

Assim, o Atlético deve estrear no Campeonato Mineiro com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Pedro Botelho; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Luan e Dátolo; Carlos e Lucas Pratto. Contratado para esta temporada, o meia Douglas Pires fica no banco.