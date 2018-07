Douglas Santos volta da seleção olímpica, treina e deve reforçar o Atlético-MG Menos de 24 horas depois de defender a seleção olímpica brasileira no amistoso com o Haiti em Manaus, o lateral Douglas Santos mostrou muito fôlego, enfrentou a longa viagem e já apareceu no gramado da Cidade de Galo para o treino desta terça-feira. Com isso, deve reforçar o Atlético-MG diante do Internacional, nesta quarta, no Independência, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.