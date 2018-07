Douglas se despede do Flu: 'Foi um orgulho vestir esta camisa'

Oficializado pelo Corinthians nesta quinta-feira, o volante Douglas se despediu da torcida do Fluminense nas redes sociais. Na mensagem, ele exaltou o clube onde se iniciou no futebol e disse ter "orgulho imenso de vestir essa camisa". O jogador passou 14 dos seus 21 anos de idade no clube carioca.

"Um ciclo importante se encerra na minha vida profissional e pessoal. Depois de 14 anos vestindo essa camisa importante no futebol brasileiro, chegou a hora de me despedir do Fluminense. Foram anos maravilhosos e de muitas conquistas com o manto tricolor", declarou o volante, nesta quinta.

Segundo o jogador, foi no Fluminense que ele se transformou "num grande atleta". "Só posso agradecer a todos que estiveram comigo durante todo esse caminho que percorri, pois me transformei num grande atleta e, principalmente, num grande ser humano. Gostaria de dizer à torcida tricolor que foi um orgulho imenso vestir essa camisa e que sempre que entrei em campo me doei ao máximo para dar alegrias a ela. Vocês são o maior patrimônio que o clube pode ter. Sempre levarei o Fluminense no coração! Muito obrigado!", declarou.

Criado na base do Fluminense, Douglas foi promovido ao elenco principal do time carioca em 2016. Pelo time do Rio, participou das conquistas da Copa da Primeira Liga (2016), Taça Guanabara (2017) e Taça Rio (2018).

Douglas acertou contrato com o Corinthians até julho de 2022. Na quarta-feira, o jogador chegou a ir até a Arena Corinthians para assistir a partida contra o Botafogo e, após o jogo, o presidente do clube, Andrés Sanchez, confirmou o acerto e disse que faltava apenas a assinatura do contrato, algo que ocorreu nesta quinta.