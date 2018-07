Douglas sente dores e fica fora de treino para a final do Mundial de Clubes

YOKOHAMA - O meia Douglas não participou do treino desta sexta-feira no estádio do Yokohama FC, onde o Corinthians se preparou para a final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, neste domingo. Segundo o departamento médico, ele sentiu um incômodo no músculo posterior coxa esquerda e foi poupado da atividade.

Douglas é justamente um dos cotados para sair do time na final. Tite cogita uma alteração na equipe, a entrada de mais um atacante (Romarinho ou Jorge Henrique). Ainda de acordo com o clube, Douglas treinará normalmente neste sábado e está liberado para jogar a final.

Além de Douglas, outros dois jogadores não participaram do rachão: o zagueiro Paulo André e o lateral-direito Alessandro. Mas nenhum deles preocupa. Por estarem mais cansados que os demais atletas, eles apenas deram um leve corrida em volta do campo.

Neste sábado, o Corinthians fará seu último treino antes da final contra o Chelsea. A atividade será no estádio de Yokohama, palco da final da Copa do Mundo de 2002 entre Brasil e Alemanha.