Douglas sente o joelho operado e deixa treino do Grêmio mais cedo

Enquanto um time de transição do Grêmio se prepara para encarar o Cruzeiro esta noite, no Mineirão, pela Copa da Primeira Liga, o elenco principal tricolor treinou nesta quarta-feira em Porto Alegre, no CT Presidente Luiz Carvalho. A equipe trabalha para o duelo diante do Sport no sábado, em casa, em jogo atrasado da 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade ficou marcada por Douglas. Ainda em recuperação de uma grave lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, o meia voltou a sentir dores no local e precisou deixar o gramado mais cedo. Ele deverá ser avaliado nas próximas horas para saber e extensão do problema.

Douglas foi submetido a cirurgia ainda em fevereiro, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho durante um treino do Grêmio. Aos poucos, ele vem retomando o trabalho ao lado dos colegas, mas nesta quarta, sentiu o local após uma dividida com Kannemann e precisou voltar aos vestiários.

Se Douglas deixou o treino mais cedo, o lateral Marcelo Oliveira e o zagueiro Pedro Geromel, em recuperação de problemas físicos, apenas correram em volta do campo. O técnico Renato Gaúcho comandou um trabalho técnico e não deu pistas da equipe que vai a campo no sábado.

Luan e Barrios, que estão com suas respectivas seleções nas Eliminatórias, e Pedro Rocha, que negocia com o Spartak de Moscou, não vão jogar. Assim, o Grêmio deve ir a campo contra o Sport com: Marcelo Grohe; Edílson, Bressan, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho e Lincoln; Everton.