Douglas será julgado na terça e pode desfalcar Grêmio Depois de vencer o Atlético Paranaense no sábado e assumir a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a ter outra decisão nesta terça-feira, dia em que foi marcado o julgamento do meia Douglas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).