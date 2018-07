Douglas Silva cobra Vasco 'embalado' na Série B O Vasco voltou aos treinamentos menos de um dia após se classificar sem maiores dificuldades para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores que estiveram em campo contra a Ponte Preta fizeram apenas um treino regenerativo, enquanto os reservas trabalharam com bola sob a orientação do técnico Adilson Batista.