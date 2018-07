Douglas sofre lesão e irá desfalcar Barcelona por até quatro semanas

O Barcelona revelou nesta segunda-feira que o lateral brasileiro Douglas se lesionou em um treino no último domingo e precisará ficar afastado dos gramados pelo período estimado de três a quatro semanas. O clube informou, por meio de seu site oficial, que o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Por causa do problema, o jogador não poderá ficar à disposição do técnico Luis Enrique para as duas partidas diante do Atlético de Madrid, pelas quartas de final da Copa do Rei , e também ficará fora de outros confrontos válidos pelo Campeonato Espanhol.

Douglas se lesionou depois de ter ficado fora, por decisão técnica, da lista de relacionados para a partida diante do La Coruña, realizada no último domingo, quando o Barça goleou o rival por 4 a 0, fora de casa, pelo Espanhol. No mesmo dia, o brasileiro acabou se machucando em um treino no qual trabalhou com outros jogadores descartados desta partida.

Contratado junto ao São Paulo antes do início desta temporada europeia, Douglas participou de apenas quatro partidas oficiais pelo time catalão até agora, sendo que apenas uma delas (contra o Málaga) foi pelo Campeonato Espanhol. Ele também esteve presente em dois duelos contra o Huesca, pela Copa do Rei, competição na qual também encarou o Elche.