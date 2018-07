Douglas sofre lesão no pé e desfalca Barcelona contra PSG

Ainda não será desta vez que o brasileiro Douglas fará sua primeira partida em uma Liga dos Campeões. Nesta segunda-feira, o Barcelona comunicou que o lateral-direito está com uma lesão no pé esquerdo e não foi relacionado para enfrentar o PSG, terça-feira, em jogo chave para as duas equipes pela fase de grupos.

De acordo com comunicado do departamento médico do Barça, Douglas sofreu lesão no treino de domingo e, nesta manhã, continuava com dores. Por isso, não vai pegar o PSG por precaução. "Sua evolução vai definir sua disponibilidade para os próximos treinamentos", explicou o clube.

Douglas vem sendo reserva de Daniel Alves na lateral direita do Barcelona e será substituído no banco de reservas pelo espanhol Martín Montoya. De resto, o técnico Luis Enrique terá força máxima, viajando a Paris com o que tem de melhor. Estão no grupo os também brasileiros Neymar e Adriano. Sandro, Munir e Sergi Roberto foram os garotos escolhidos para a viagem.