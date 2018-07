Douglas, do Grêmio, tem nova lesão no joelho e voltará a ser operado

O Grêmio foi surpreendido com uma péssima notícia nesta quinta-feira, 5. O meia Douglas, afastado dos gramados desde fevereiro por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo, voltou a sentir um problema no mesmo local, precisará passar por nova cirurgia e seguirá fora de ação. O prazo de recuperação não foi estipulado.

Douglas vinha reclamando nos últimos dias de dores no joelho operado no início do ano. O departamento médico examinou o jogador e diagnosticou uma nova contusão no local, no enxerto do ligamento, que criou inclusive a sensação de instabilidade. Por isso, ele será operado novamente na semana que vem.

No começo de fevereiro, Douglas sofreu a ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo durante um treinamento do Grêmio. No dia 13 daquele mesmo mês, o jogador foi submetido a cirurgia. Agora, com a segunda operação, a expectativa é de que ele fique cerca de mais seis meses longe do campo.

Por conta das lesões, Douglas atuou em somente duas partidas do Grêmio em 2017 e deve perder o restante da temporada. Aos 35 anos, o jogador ainda não se manifestou sobre o novo problema e a sequência de sua carreira.