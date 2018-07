Douglas tranquiliza torcida e promete Vasco entre os primeiros no Brasileirão

O ânimo é grande no Vasco para o restante da temporada. Embora a equipe tenha sido eliminada na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, o período forçado de treinos até a estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 14 de maio, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, está deixando os jogadores otimistas.

O volante Douglas, por exemplo, garantiu nesta sexta-feira que o Vasco brigará pelas primeiras posições no Brasileirão. "A torcida tem que ficar tranquila", pediu o volante. "A gente vai brigar nas cabeças no Brasileiro."

E uma das razões para o otimismo, segundo Douglas, é o trabalho feito pelo técnico Milton Mendes, que assumiu o time após a demissão de Cristóvão Borges. "O Milton gosta muito de trabalhar, isso é bacana. Estamos conseguindo manter o que ele quer, bem mais confiantes", contou. "Desde a chegada do técnico, o crescimento foi muito grande em campo."

Depois de treinar em dois períodos nesta sexta-feira, o elenco do Vasco disputará um jogo-treino neste sábado, contra o Sampaio Corrêa, de Saquarema. Será uma boa chance para Milton avaliar a evolução do time após o início da intertemporada.