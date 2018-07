Douglas treina como titular e deve estrear no Vasco no clássico de domingo

RIO - Recém-chegado ao Vasco, o meia Douglas participou do treinamento desta quinta-feira entre os titulares e deve jogar desde o início o clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã. O reforço que veio do Corinthians já teve a sua documentação regularizada junto à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) e está apto à estrear.

Com a entrada de Douglas no meio, o técnico Adilson Batista alterou a formação que costumava utilizar com três atacantes, para compor o time com apenas dois - assim, William Barbio deixou a escalação titular durante o treino.

O lateral André Rocha, que também chegou ao Vasco nesta temporada, exaltou as características de Douglas e acredita que, com as qualidades do meia e a evolução no entrosamento com os outros jogadores, a equipe pode ficar mais competitiva.

"É um ótimo jogador. Douglas é um cara experiente, canhoto, bate muito bem na bola. Tem uma visão de jogo muito boa. Consegue colocar os atacantes na cara do gol, consegue virar o jogo. Acho que ele veio para ajudar muito. E lógico que, com os outros jogadores que nós temos, a gente vai se aprimorando cada vez mais, para entrosar a equipe e para ficar mais forte", afirmou André Rocha.

O clássico contra o Flamengo será realizado no domingo, às 16 horas, no Maracanã. O confronto terá uma importância a mais porque as duas equipes são concorrentes diretas na classificação do Campeonato Carioca, já que o Flamengo é o segundo colocado com 16 pontos e o Vasco é o terceiro, com 15 - a liderança é do Fluminense, também com 16.