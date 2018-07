Douglas treina como titular no Corinthians e deve jogar

SÃO PAULO - Com Jorge Henrique e Alex vetados pelo departamento médico, o meia Douglas, recontratado junto ao Grêmio no início do ano, vai ganhar mais uma chance na equipe titular do Corinthians diante do Oeste, domingo, às 16h, em Presidente Prudente. O jogador, que não convenceu desde que retornou a São Paulo, ganhou a disputa contra Ramirez, Gilsinho e William.

Na sexta-feira, Tite indicou que poderia optar por escalar o time com três atacantes, promovendo a entrada de Gilsinho ou William, mas também deixou em aberto a possibilidade de optar pela entrada de um organizador. Neste sábado, a questão foi elucidada depois do treino da manhã, quando Douglas foi titular da equipe ao lado de Danilo.

Se entrar em campo com o mesmo time que treinou neste sábado, o Corinthians vai jogar em Presidente Prudente com: Julio Cesar; Edenilson, Leandro Castán, Chicão e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Douglas; Emerson e Liedson.

Além de Jorge Henrique e Alex, outro desfalque da equipe será Alessandro, que está com um edema muscular na coxa esquerda. O técnico Tite não irá poupar nenhum titular em Presidente Prudente porque o clube não joga no meio de semana pela Libertadores e terá tempo suficiente para recuperar a equipe.