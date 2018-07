Douglas treina no Grêmio na reapresentação após clássico

Um dia após o empate com o Internacional em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira já pensando no seu próximo compromisso, o duelo de quarta-feira com o Cruzeiro, no Mineirão, pelas semifinais da Copa do Brasil.

A grande atração da atividade, realizada no CT Luiz Carvalho, foi a presença do meia Douglas. Poupado no Gre-Nal, ele participou de um coletivo ao lado dos jogadores que não foram titulares no duelo do último fim de semana. Entre eles estavam Éverton, Jaílson e Guilherme, que entraram durante o clássico.

Assim, Renato Gaúcho não deu qualquer indicação sobre qual será a formação do Grêmio para o duelo com o Cruzeiro. Mas a presença de Douglas deve ser a única novidade no time. E a tendência é de que ele fique com a vaga que foi ocupada pelo equatoriano Miller Bolaños no clássico.

Isso deverá ficar mais claro na manhã desta terça-feira, a partir das 9h30, quando o elenco do Grêmio faz o último treinamento antes do jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Depois, às 14 horas, o time segue viagem para Belo Horizonte. E os jogadores não retornarão tão cedo a Porto Alegre, pois de Minas seguirão para Florianópolis, local do duelo do próximo sábado com o Figueirense, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.