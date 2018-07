Douglas usa seleção sub-20 como trampolim para se firmar no Vasco

Se o Vasco sofreu na reta final de 2016, o volante Douglas aproveitou para conquistar espaço e despontar entre os profissionais. O destaque foi tanto que ele agora está com a seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria, em que também é um dos destaques. Em meio ao ótimo momento, o jogador espera que sua participação com a camisa verde e amarela o ajude a se firmar como titular vascaíno nesta temporada.

"Estou muito feliz por estar representando o meu País e o Vasco numa competição como essa. Esse é um campeonato muito disputado, difícil, e muitos jogadores gostariam de estar no meu lugar. Sei do tamanho da minha responsabilidade. A confiança é grande, pois fizemos uma preparação muito boa", declarou.

Douglas é o 25.º jogador do Vasco a disputar o Sul-Americano com a seleção sub-20. Dono da camisa 8 com o técnico Rogério Micale, se destacou nas vitórias contra Equador e Paraguai e no empate com o Chile e se mostrou satisfeito com o rendimento da equipe.

"Avalio a nossa participação como positiva. No primeiro jogo, estávamos um pouco ansiosos em virtude da estreia, com vontade de jogar logo. Na verdade, não colocamos o nosso futebol em prática, mas conseguimos a vitória. A maioria dos outros resultados foram empates, o que mostra que o torneio é muito disputado. Então, numa competição como o Sul-Americano, vencer é sempre importante", ressaltou.