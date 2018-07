Douglas vai desfalcar o Grêmio contra o Flamengo

Com dores lombares, o meia Douglas foi descartado pelo técnico Silas para o duelo que o Grêmio fará contra o Flamengo, neste sábado, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou fora da lista de jogadores relacionados pelo treinador nesta sexta-feira.

Com a ausência de Douglas, o meio-campo gremista será escalado com Fábio Rochemback, Adilson, Hugo e Maylson, este último que herdou a vaga na equipe titular.

A única dúvida de Silas para o duelo no Rio está na lateral esquerda, pois Joílson, que vem jogando pelo setor, se recupera de pancada sofrida na partida contra o Avaí, na última quarta-feira, no Olímpico.

Se Joílson não puder atuar, o favorito a entrar na equipe é Bruno Collaço, que treinou nesta sexta-feira ao lado de Edilson, Rodrigo e Ozeia no setor defensivo. "Ainda não estou confirmado. Treinei hoje (sexta-feira), mas vamos ver como vai ficar a situação do Joílson", disse Collaço.

Atualizado às 13h36 para acréscimo de informação.