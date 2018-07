Douglas valoriza controle da posse de bola do São Paulo

Depois do recesso do Brasileirão, o São Paulo ganhou fora de casa do Bahia e perdeu no Morumbi para a Chapecoense. Apesar dos resultados tão distintos, o lateral-direito Douglas acredita que o time mostrou uma característica importante nos dois jogos: manteve o controle da posse de bola.

"Infelizmente, contra a Chapecoense a gente não conseguiu manter o ritmo que tivemos contra o Bahia, porque eles vieram muito fechados, mas tivemos muito mais controle da bola. O importante é que em nenhum momento deixamos de tentar os gols", disse Douglas, em entrevista nesta quarta-feira.

"A gente vem acertando, estamos conseguindo ter o controle do jogo e da posse de bola, agora falta a gente caprichar nas finalizações pra conseguir transformar essa superioridade em vitórias. Devagar, vamos nos ajeitando, e ainda temos peças novas pra nos ajudar", afirmou o lateral, lembrando que dois reforços recém-chegados ainda não estrearam, o zagueiro Rafael Toloi e o meia Kaká.

"É sempre bom ter jogadores da qualidade de um Kaká para estar nos ajudando. Além disso, tem o Toloi, que já mostrou que pode nos ajudar muito aqui. Você vê que são caras experientes, e é gratificante ter jogadores assim ao nosso lado. Estamos felizes e ansiosos pela reestreia dos dois", avisou Douglas.