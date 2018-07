Douglas volta a treinar e reforça o Grêmio no domingo

Douglas não viajou para a Bolívia para se recuperar de uma gripe. O Grêmio, que perdeu por 3 a 0, já estava classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. O meia deverá ter a companhia de Carlos Alberto. O meia foi liberado do jogo de quinta para resolver assuntos particulares.

O meia-atacante Leandro e o volante Willian Magrão são outras opções do técnico Renato Gaúcho para o setor. Eles não enfrentaram o Oriente por não estarem inscritos na Libertadores. O treinador, porém, fez mistério e não deu indicações de quais serão os titulares no domingo.

Somente estão confirmados os desfalques de Gilson, com dores musculares, e Bruno Collaço, que sofreu uma torção no tornozelo direito na Bolívia. Eles não vão viajar com o grupo para o jogo em Erechim.

A novidade no treino desta sexta foi o atacante André Lima. Ele voltou a correr em volta do gramado após passar por uma cirurgia no joelho direito. Em processo de recuperação, o jogador ainda não tem previsão de retorno.