Douglas volta a treinar e reforça o Vasco contra o Santa Cruz

A presença do meia Douglas foi a principal novidade do treinamento da manhã desta sexta-feira do Vasco, em São Januário, na véspera do duelo com o Santa Cruz. Assim, há a expectativa de que ele tenha condições de entrar em campo na Arena Pernambuco, neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Douglas teve um acidente doméstico que causou problemas no seu olho direito e o deixou fora de dois dias de treinamentos do Vasco. Agora, de volta, ele deve entrar em campo no sábado. Mas caso seja vetado, a tendência é que o técnico Joel Santana opte pela escalação do uruguaio Maxi Rodríguez.

O treinador também não revelou quem será o substituto de Kleber. A sua vaga no setor ofensivo, ao lado de Thalles, deverá ser ocupada por Edmilson ou pelo próprio Maxi Rodríguez, mas, nesse caso, apenas se Douglas não for vetado pelo departamento médico. E a atividade desta sexta-feira não serviu para indicar a escalação, pois Joel comandou um treinamento recreativo em São Januário.

Com 54 pontos, o Vasco está em segundo lugar na Série B e faz disputa acirrada com a Ponte Preta pela liderança - o time de Campinas tem a mesma pontuação, mas leva vantagem nos critérios de desempate por ter uma vitória a mais (15 a 14).