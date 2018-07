Douglas volta a treinar no Vasco e pegará o Paraná

O Vasco voltou a treinar na manhã desta terça-feira em um dos campos do CFZ, na zona oeste do Rio, e o técnico Joel Santana contou com o retorno do meia Douglas. O jogador trabalhou normalmente e deverá ser reforço do time carioca para pegar o Paraná, na sexta, em Curitiba, pela 33.ª rodada da Série B.

Douglas havia ficado de fora do treinamento da última segunda-feira, na reapresentação da equipe, por conta de dores no pé. O meia foi desfalque no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta por estar suspenso, mas com a participação nesta terça deverá atuar normalmente na sexta.

Quem seguiu de fora nesta terça-feira foi o zagueiro Rodrigo, que já havia sido poupado na última segunda e foi mais uma vez nesta manhã. Outro defensor, Douglas Silva, foi desfalque e deverá ficar pelo menos 10 dias afastado, depois de sentir o tornozelo na partida do último sábado.

Nesta terça, Joel comandou um treino tático com oito jogadores de cada lado, sem goleiros, e realizou alguns testes. O time titular do Vasco foi escalado com: Diego Renan (Carlos César), Luan, Rafael Vaz, Lorran, Guiñazu, Aranda, Dakson (Pedro Ken) e Lucas Crispim.