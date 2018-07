Douglas volta a treinar pelo Barcelona após um mês longe do gramado

Afastado dos gramados desde 18 de janeiro, quando sofreu uma ruptura no músculo anterior da coxa direita, o lateral-direito Douglas voltou a treinar com o elenco do Barcelona nesta quinta-feira. O jogador brasileiro ficou um mês sem poder treinar com o grupo do time catalão após ter se lesionado em atividade de preparação para um jogo contra o La Coruña.

Douglas, porém, ainda não recebeu alta médica para poder voltar a defender a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique, que neste sábado terá pela frente o Málaga, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Para voltar a ficar à disposição do comandante, o ex-atleta do São Paulo também precisará retomar a condição física ideal.

Já Iniesta recebeu nesta quinta-feira a alta médica para jogar neste final de semana, depois de ter ficado fora do confronto contra o Levante, no último domingo, por causa de uma gripe. Mesmo sem poder contar com o meio-campista, o Barça goleou por 5 a 0 e foi aos 56 pontos na vice-liderança do Espanhol. O time está apenas um ponto atrás do líder Real Madrid, que neste domingo irá encarar o Elche, fora de casa.