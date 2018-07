Dourado admite ansiedade para Fla-Flu e vê rival forte mesmo sem Guerrero

Poupado na derrota de domingo para a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, Henrique Dourado está de volta ao Fluminense para o clássico desta quarta-feira diante do Flamengo. Os rivais se encaram no Maracanã pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, e o atacante admite o tamanho do confronto, inédito na competição continental.

+ Marllon diz que foco do Fluminense está no clássico com o Flamengo

"É um jogo que gera aquela ansiedade, todo atleta quer participar e nós do Fluminense vamos desfrutar dessas duas partidas da melhor maneira possível, fazendo de tudo para classificar. Dificilmente se repetirá esse clássico nessa competição, então temos que aproveitar e fazer o que temos feito nos últimos jogos para conseguir uma vantagem na primeira partida. Para nós, é uma competição inédita, o Fluminense ainda não tem esse título. Não só para mim, mas para todos os atletas, é de grande importância", declarou o jogador nesta terça-feira.

Se ele está de volta ao Fluminense, o rival não terá o seu centroavante. Paolo Guerrero ainda não se recuperou de um problema na coxa esquerda e foi descartado para a partida pelo técnico Reinaldo Rueda. Dourado, porém, descartou que a ausência do peruano no Flamengo seja uma vantagem para o time tricolor.

"Pelo que vi do último jogo do Flamengo, quando o Guerrero não está em campo, é um time com mais mobilidade. Paquetá não é centroavante, mas abre bem os espaços, sai bem da área. Com o Guerrero, a primeira bola é mais no pivô direto. Se o Guerrero jogar ou não, estamos atentos para não sermos surpreendidos. Ele tem muita presença de área", comentou o atacante.

Em meio a um momento oscilante do Fluminense, Dourado ressaltou a importância de o time se impor para largar com a vantagem desejada. O próprio atacante, no entanto, lembrou que o confronto não será decidido nesta quarta-feira e pediu calma, visando também a partida de volta, na quarta da semana que vem.

"Se tratando de uma competição mata-mata, requer um cuidado diferente, é um jogo de 180 minutos, temos que entender cada momento da partida para não sair prejudicado, tentar surpreender a equipe do Flamengo. Sabemos que do lado de lá também tem respeito e nós temos que nos impor, sabendo que ainda tem o jogo da semana que vem", afirmou.