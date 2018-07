Dourado e Damião são liberados e vão reforçar o Inter contra o Criciúma

O técnico Guto Ferreira poderá mesmo contar com os retornos do volante Rodrigo Dourado e do atacante Leandro Damião para escalar o Internacional no sábado. Recuperados de lesões, eles serão titulares diante do Criciúma, em confronto válido pela 31.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Damião vinha reclamando de um desconforto muscular e, por isso, de fora do duelo diante do Boa, na terça-feira, no empate por 0 a 0. Já Dourado está há pouco mais de duas semanas sem entrar em campo, graças a uma lesão muscular na coxa direita.

Os dois trabalharam ao lado dos reservas na última quarta-feira, mas somente nesta quinta receberam oficialmente a liberação do departamento médico. Titulares absolutos, deverão ser reforços importantes para Guto escalar o Inter no fim de semana.

Nesta quinta, o Inter treinou sem a maior parte dos titulares, que seguiram fazendo trabalho regenerativo no CT do Parque Gigante. As exceções foram justamente aqueles que não encararam o Boa: os recuperados Rodrigo Dourado e Leandro Damião, além de Edenilson e Eduardo Sasha, que cumpriram suspensão na terça.

Como não trabalhou com os titulares, Guto não esboçou a escalação do Inter para sábado, mas a tendência é que ele leve a campo: Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e D'Alessandro; William Pottker, Eduardo Sasha e Leandro Damião.