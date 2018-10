Dourado e Damião são poupados de treino do Inter, mas devem encarar o Santos

O técnico Odair Hellmann comandou nesta quinta-feira mais um treino do Internacional visando o confronto diante do Santos, segunda-feira que vem, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. No CT do Parque Gigante, os desfalques da atividade ficaram por conta do volante Rodrigo Dourado e do atacante Leandro Damião, poupados.

Dourado já havia ficado de fora da atividade de quarta, por conta de dores no pé direito. Já Damião se recuperou recentemente de um problema muscular e, para não forçar, também foi poupado. Os dois jogadores realizaram trabalho na academia, mas devem atuar normalmente na segunda.

Nesta quinta, Odair comandou uma atividade técnica em campo reduzido, sem esboçar a escalação para encarar o Santos. O treinador terá novamente à disposição o zagueiro Rodrigo Moledo, que deverá ser titular, e o atacante Rossi, que ficará como opção entre os reservas.

Com 56 pontos, o Internacional é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, três pontos atrás do Palmeiras e sonhando com o título da competição. "Nós estamos pensando jogo a jogo. A gente sabe que tem um elenco muito bom, que é um campeonato difícil e que vamos lutar até o fim", declarou o atacante Nico López.

Apesar de Odair ainda não ter definido o time nos treinos, o Inter deverá ser escalado na segunda-feira com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Leandro Damião.