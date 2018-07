Dourado e Damião trabalham com bola e podem voltar ao Inter no sábado

Depois do decepcionante empate diante do Boa, na última terça-feira, em Varginha, pela Série B do Brasileiro, o Internacional voltou aos treinos nesta quarta no CT do Parque Gigante. E para deixar a fraca atuação para trás, o técnico Guto Ferreira contou com duas boas novidades: as presenças do volante Rodrigo Dourado e do atacante Leandro Damião.

Entre os dois, Damião está praticamente confirmado para encarar o Criciúma, no sábado, em Santa Catarina. Ele desfalcou o Inter diante do Boa após acusar um desconforto muscular. Como não tinha nenhuma lesão mais grave, deve voltar a ser titular no fim de semana.

Já Dourado ainda é dúvida para encarar o Criciúma. Isso porque o volante vem há mais tempo afastado dos gramados e já completou duas semanas sem jogar. Ele está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, mas seu aproveitamento no sábado dependerá da avaliação da comissão técnica.

Tanto Dourado quanto Damião participaram do treino para os reservas nesta quarta, no gramado do CT. Os jogadores que foram titulares contra o Boa realizaram apenas um trabalho regenerativo na parte interna. O Inter lidera a Série B com 58 pontos, três a mais que o segundo colocado América-MG.