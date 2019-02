Dourado e Nonato treinam no Inter e ficam à disposição para duelo com o Avenida

O Internacional encerrou na manhã deste sábado, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, a preparação para o duelo contra o Avenida, domingo, às 17 horas, no estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. O time colorado tenta a quarta vitória consecutiva no Campeonato Gaúcho, do qual é vice-líder, com 13 pontos.

O técnico Odair Hellmann comandou uma atividade recreativa no gramado. O treinador já havia definido na última quinta-feira o time que entrará em campo em Santa Cruz do Sul. O comandante não poderá contar com Edenilson e Nico López. O volante foi expulso no jogo anterior diante do Caixas, enquanto o atacante cumprirá o segundo jogo de suspensão pela expulsão contra o Juventude.

Por outro lado, Rodrigo Dourado e Nonato treinaram normalmente e estão à disposição para o jogo. A dupla era dúvida por conta de problemas físicos e haviam deixado a atividade da sexta-feira mais cedo. O primeiro sentiu dores no pé direito, enquanto Nonato sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo. Pouco utilizado nos últimos jogos, D'Alessandro não foi relacionado por opção de Odair.

Após o treinamento, o lateral-direito Zeca pediu atenção ao time em entrevista coletiva. "Estamos treinando bastante. Foi uma semana cheia, boa de trabalho. Temos que ter atenção, conversamos bastante para não sermos surpreendidos", afirmou Zeca.

O confronto diante do Avenida será o último duelo do Inter antes da estreia na Copa Libertadores, marcada para o dia 6 de março, uma quarta-feira. O adversário será definido na próxima quarta-feira e sai do duelo entre Talleres, algoz argentino do São Paulo, e Palestino, do Chile. O Inter integra o Grupo A do torneio sul-americano.