Dourado ignora fase do Vasco e pede vitória no clássico para embalar

Embalado pela liderança no Campeonato Brasileiro e a classificação tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, o Flamengo encara neste sábado, no Maracanã, um rival que vive momento bem diferente. Em baixa após uma série de maus resultados, o Vasco atravessa um princípio de crise. Mas o atacante rubro-negro Henrique Dourado ignorou a fase do adversário e pediu que a equipe se preocupe apenas com o próprio desempenho.

"Cada clássico fica marcado na história do clube. É um campeonato a parte. Nós estamos preocupados apenas com o nosso ambiente. Queremos manter as vitórias e sabemos que vamos enfrentar um adversário que virá com esse ambiente, com esses números", declarou nesta sexta-feira.

O Flamengo vem em alta após derrotar o Emelec, na quarta-feira, e assegurar a classificação às oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, porém, a equipe perdeu na última rodada para a Chapecoense, fora de casa. Para manter a liderança na competição, será necessário vencer o clássico de sábado.

"Nós temos que estar prontos para esse clássico. É um jogo importante para nos mantermos na liderança do Campeonato Brasileiro. Nós queremos sempre mais, para no fim do ano estarmos tranquilos e colhendo aquilo que nós plantamos", projetou Dourado.

E para dar ainda mais força ao time rubro-negro, o atacante fez um apelo à torcida. "Quando estamos com eles do nosso lado, sem dúvida nenhuma, somos mais fortes. Procuramos estar sempre fazendo o melhor pelo Flamengo. Nós sentimos a falta deles nos dois jogos da Libertadores com os portões fechados. Quando a gente joga sob os nossos domínios, somos mais fortes com o apoio deles."