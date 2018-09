Dourado, Patrick e Rossi se recuperam e voltam a ser relacionados no Inter

O torcedor do Internacional ganhou uma boa notícia na véspera do duelo contra o Cruzeiro, neste domingo, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time colorado divulgou a lista de relacionados para o confronto com as voltas de Patrick, Rodrigo Dourado e Rossi, que se recuperaram de suas respectivas lesões.

O trio ficou de fora dos treinos na quarta e sexta-feira e passou a ser dúvida para o duelo em Minas Gerais. A dúvida quanto à presença deles aumentou com a decisão do técnico Odair Hellmann de fechar a atividade deste sábado, que encerrou a preparação da equipe. No entanto, depois do treinamento, os três foram confirmados na relação e compuseram a delegação que viajou à capital mineira.

Dos três, Dourado e Patrick devem voltar ao time titular, enquanto que Rossi começará a partida entre os suplentes, como opção para o ataque. O zagueiro Rodrigo Moledo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o único desfalque do time e será substituído por Emerson Santos.

No ataque, ainda não se sabe se Leandro Damião, recuperado de uma contratura muscular que o deixou fora dos gramados por um mês, voltará a figurar entre os 11 iniciais. Ele treinou normalmente nestes últimos dias, mas ainda não está confirmado. Se não jogar, é provável que Odair Hellmann opte por escalar o uruguaio Jonatan Álvez.

Ainda com indefinições, o provável Internacional que encara o Cruzeiro deve ser escalado com: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Leandro Damião (Jonatan Álvez).

A equipe de Odair Hellmann tenta manter a segunda colocação na tabela de classificação e se aproximar do líder São Paulo. No momento, a equipe gaúcha soma 42 pontos e está a três do rival paulista.

Confira os jogadores relacionados do Internacional para enfrentar o Cruzeiro:

Goleiros - Daniel e Marcelo Lomba

Laterais - Dudu, Fabiano, Iago, Uendel e Zeca

Zagueiros - Emerson Santos, Klaus e Víctor Cuesta

Meio-campistas - Edenílson, Gabriel Dias, Patrick, Rodrigo Dourado, Camilo, D'Alessandro e Juan Alano

Atacantes - Jonatan Álvez, Leandro Damião, Nico López, Rossi, Wellington Silva e William Pottker