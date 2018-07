Dourado projeta boa sequência de jogos no Rio para subir na tabela

O centroavante Henrique Dourado projeta um bom aproveitamento na sequência de três jogos no Rio de Janeiro que o Fluminense terá nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro (Bahia, Botafogo e Coritiba) para que a equipe se afaste definitivamente da zona de rebaixamento e possa também mirar uma vaga na Copa Libertadores de 2018.

+ Após derrota em clássico, Cavalieri prega força total no Brasileiro

Neste domingo, às 17 horas, o adversário será o time tricolor baiano. As duas equipes estão empatadas em pontos na competição (38), mas o clube soteropolitano leva vantagem por ter uma vitória a mais que o Fluminense (10 a 9).

"A sequência de jogos no Rio é importante. É favorável pra nossa recuperação. Se soubermos aproveitar os jogos no Rio, temos tudo pra construir vitórias e ficar mais tranquilos", projetou o atacante em entrevista coletiva nesta sexta-feira durante lançamento do terceiro uniforme do clube, no Rio de Janeiro.

Henrique Dourado não deu pistas se estará em campo diante do Bahia ou será poupado pelo técnico Abel Braga visando o jogo da volta contra o Flamengo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na quarta-feira da semana que vem. "Até agora o Abel não passou nada para nós. Vamos saber amanhã (sábado). O Abel sabe o que é melhor pra nossa equipe e tem trabalhado pra isso", complementou.

Já o zagueiro Henrique, afastado da equipe devido à uma contusão, não confirmou o seu retorno ao time diante do Bahia. "Vamos ver. Tem mais dois dias ainda. Quero estar 100% para ajudar grupo", declarou o jogador em entrevista coletiva.

Os jogadores do Fluminense realizaram um treino sob chuva fina na manhã desta sexta-feira no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Abel Braga comandou um trabalho técnico com praticamente todos os atletas do elenco. Mas o treinador evitou adiantar a escalação para enfrentar o Bahia.