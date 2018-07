Dourado promete garra para reverter vantagem do Fla e levar Fluminense ao título

O atacante Henrique Dourado, do Fluminense, procurou ressaltar a garra da equipe como arma para reverter a vantagem do Flamengo obtida na primeira partida da final do Campeonato Carioca, no domingo passado, no estádio do Maracanã, no Rio - vitória rubro-negra por 1 a 0. O jogador promete fazer o impossível para levantar a taça neste domingo, às 16 horas, no mesmo local.

"Estamos bastante confiantes. Podem esperar, pois nossa equipe terá uma outra atitude. Queremos fazer um grande jogo e conquistar esse título. Independente de quem fizer os gols, vamos em busca dessa conquista. Por tudo o que estamos passando nesse ano, esse grupo merece essa taça. Por isso vamos fazer até o impossível para conquistar o Estadual", garantiu o atacante.

Henrique Dourado reconheceu que o time teve rendimento abaixo da capacidade na primeira partida da final do Campeonato Carioca, mas destacou o trabalho do técnico Abel Braga para o crescimento do grupo, especialmente no segundo tempo dos jogos.

"Ele (Abel Braga) sabe o momento certo de dar uma chamada mais firme ou não. Cada jogo tem a sua história e ele sabe o momento de cobrar ou só ajustar algumas coisas. Até nisso a nossa equipe vem dando uma resposta positiva. Todos os jogos que a gente volta melhor, provam que deu resultado. Temos que entrar assim no primeiro tempo. Nós já conversamos isso e estamos bastante confiantes e pensando em uma estratégia para entrar, desde o primeiro minuto, buscando o resultado favorável (contra o Flamengo)", projetou o jogador.

O atacante comemorou o fato de ter a semana livre para pensar apenas na final do Estadual, enquanto que os rivais terão um compromisso pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira. "Como o nosso calendário tem muitos jogos, uma semana cheia nos proporciona trabalhar ainda mais a parte física, o que pesa bastante e vai ser fundamental para o jogo de domingo", ressaltou Henrique Dourado.

Nesta terça-feira, o grupo tricolor carioca deu início - no CT Pedro Antonio - à preparação para o Fla-Flu decisivo. Enquanto os titulares fizeram exercícios de musculação e trabalhos regenerativos, os demais jogadores venceram um jogo-treino contra o Barra da Tijuca por 2 a 1. O elenco do time tricolor treinará em período integral nesta quarta.

Para chegar ao 32.º título estadual, o Fluminense precisa superar o Flamengo por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um de vantagem, o campeonato será decidido nas cobranças de pênaltis.