Dourado volta a ficar fora de treino e deve desfalcar Inter no domingo

O volante Rodrigo Dourado voltou a desfalcar o Internacional nesta quarta-feira e se tornou baixa quase certa para o jogo contra o CSA, no domingo, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Brasileirão. Já o meia Patrick correu no gramado nesta manhã, mas ainda não deve reforçar a equipe no fim de semana.

Dourado vem preocupando o Inter desde que levou uma pancada no joelho esquerdo, na partida contra o Palestino, no início de abril, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Sem se recuperar totalmente da pancada, ele atuou no sacrifício nos últimos jogos e foi desfalque no fim de semana. Nesta semana, vem sendo poupado dos treinos.

"Sabemos que o Rodrigo é essencial. É o nosso capitão. Quando ele não joga, o time sente. Mas o nosso elenco é muito forte. Temos peça para recompor", disse o volante Nonato, nesta quarta, ao lamentar a baixa do companheiro de time no domingo. "Mas o Lindoso foi muito bem no último jogo."

Sem o capitão da equipe, o técnico Odair Hellmann dividiu o elenco em quatro equipes para um trabalho técnico em campo, no CT. Os times se enfrentaram em jogos de curta duração, em campo reduzido. Na atividade, o treinador cobrou passes rápidos, domínio de bola e precisão na finalizações.

Fora deste trabalho, Patrick apenas correu ao redor do gramado. Novamente, ele deve ser substituído por Nonato, que vive boa fase no time. Na última rodada, marcou o seu primeiro gol como profissional. "Fiquei muito feliz de ter feito o gol, de ajudar a equipe. É bom ter uma sequência, pegar o ritmo de jogo é muito importante", afirmou o jogador de 21 anos.

O grupo voltará aos trabalhos na manhã desta quinta. Ao todo, o time tem mais três atividades para se preparar para o jogo contra o CSA.