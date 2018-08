Doze torcedores do Barcelona de Guayaquil morrem em acidente de ônibus no Equador

Doze torcedores do Barcelona de Guayaquil morreram e outros 30 ficaram feridos em um grave acidente de ônibus ocorrido neste domingo. A informação foi confirmada pelo clube equatoriano, que é o mais popular do seu país, no final da noite de domingo.

A tragédia ocorreu em uma estrada do sul do Equador, onde o veículo transportava de volta para Guayaquil um grupo de torcedores que haviam viajado até a cidade andina de Cuenca, onde o Barcelona disputou uma partida no domingo pelo Campeonato Equatoriano.

"O relatório final do acidente ocorrido hoje (domingo) com nossos torcedores é de 12 pessoas falecidas e 30 pessoas feridas. Estamos fazendo os arranjos para trazer rapidamente os corpos e dar-lhes um enterro cristão", informou José Francisco Cevallos, presidente do Barcelona de Guayaquil, por meio de mensagem publicada na página do clube no Twitter.

Informações preliminares, divulgadas pela Comissão de Trânsito do Equador (CTE), apontavam que houve dez mortes e 35 feridos por causa do acidente, mas depois as autoridades locais atualizaram estes números. E, de acordo com a CTE, o ônibus que transportava os torcedores cumpria todas as exigências para poder circular nas estradas locais e havia passado por uma última revisão mecânica.

Nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos. Estamos con ustedes. pic.twitter.com/NCMN03ckP6 — BARCELONA S.C. (@barcelonaSC) 12 de agosto de 2018

As primeiras informações sobre o acidente, que agora está sob investigação para que as suas causas sejam apuradas, dão conta de que o ônibus tombou no quilômetro 57 de uma estrada que liga Cuenca à cidade de Molleturo. As autoridades locais ainda não conseguiram precisar o número total de passageiros que estavam no veículo.

Ao lamentar a tragédia, o presidente do Barcelona de Guayaquil também disse que montaria uma capela dentro do estádio do clube para "homenagear esses heróis que deixaram suas vidas" pelo time. Eles viajavam para assistir ao jogo que terminou empatado por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca, em resultado que garantiu o Barça local na liderança do Campeonato Equatoriano, com 10 pontos.

José Francisco Cevallos ainda confirmou que terça-feira viajará com outros dirigentes do Barcelona até Cuenca, para onde levarão caixões para trazer os corpos de volta a Guayaquil, e também para visitar os torcedores feridos que estão em hospitais onde foram internados depois do grave acidente ocorrido neste domingo.