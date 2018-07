Dracena aprova disputa de jogo do Santos no Pacaembu

No Pacaembu, o Santos disputou quatro partidas da última Libertadores, incluindo a finalíssima contra o Peñarol, vencida por 2 a 1. "Só tem vantagem nisso. É a nossa casa. Fomos campeões da Libertadores lá, o Santos já jogou várias vezes no Pacaembu. Vamos jogar com casa cheia. É um jogo importante para encaminhar a classificação", disse o defensor santista, em entrevista à TV Globo.

Preocupado em ser competitivo em todas as competições nesta temporada, o Santos se reforçou nas últimas semanas com Bernard, ex-Vasco, além de ter apresentado Gérson Magrão na terça-feira. "A gente dá as boas vindas aos reforços. Que seja felizes aqui. O santos tem um grupo maravilhoso. Além da qualidade técnica, um dos nossos segredos é a amizade", disse Dracena.

Com seis pontos, o Santos está em segundo lugar no Grupo 1 da Libertadores, com a mesma pontuação do líder Internacional e do terceiro colocado The Strongest. O Juan Aurich ainda não pontuou e está na lanterna da chave.