Dracena aprova inscrição de Juninho no Paulista: 'Não ficou desmotivado'

O zagueiro Edu Dracena, do Palmeiras, elogiou na terça-feira a postura do companheiro de time, o também zagueiro Juninho. Para o experiente defensor, o colega reagiu bem após não ter sido inscrito pelo clube para participar da fase inicial do Campeonato Paulista e, por isso, merece ganhar a chance de ser incluído entre os atletas que estarão aptos a disputar o mata-mata.

O técnico Luiz Felipe Scolari adiantou no último sábado que entre as duas alterações possíveis na lista de 26 atletas, uma será de Juninho. "A pior coisa para um atleta é o que o Juninho passou, de não ser inscrito. Mas, por mais que a situação fosse difícil, ele em nenhum momento deixou de treinar, fez 'biquinho' ou ficou desmotivado. Pelo contrário. Tanto é que foi premiado pelo Felipão com a inscrição na segunda fase", comentou Dracena.

Juninho chegou ao clube em 2017, após ser revelado pelo Coritiba, e na última temporada esteve emprestado ao Atlético-MG. Após retornar ao Palmeiras, em janeiro, o zagueiro ainda não teve chance de atuar e até ficou fora das inscrições para a disputa das fases de grupo tanto do Paulista (26 vagas) como da Copa Libertadores (limite de 30 nomes).

Felipão demonstrou confiança em Juninho e disse precisar no elenco de um jogador com as características dele, que é zagueiro e canhoto. "O futebol é dinâmico e maluco. Você pode passar do céu ao inferno em 90 minutos. Daqui a pouco, pega confiança e credibilidade com os torcedores. O mais importante é dar suporte aos jovens para que eles mostrem o potencial", disse Dracena.