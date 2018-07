Dracena cobra atenção do Santos na segunda semifinal

A reação são-paulina no segundo tempo do clássico de domingo serve de alerta para o Santos, apesar da vitória por 3 a 2 no primeiro confronto das semifinais do Campeonato Paulista. O time da Baixada abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate para um adversário que atuava com um jogador a menos, já que Marlos foi expulso na etapa inicial.

Para o zagueiro Edu Dracena, a situação serve de aprendizado para o segundo confronto, no próximo domingo, na Vila Belmiro, e mostra que, apesar do Santos poder ser derrotado por um gol de diferença para avançar à final do Paulistão, o confronto está indefinido.

"Foi uma grande jogo e a gente esperava isso. Começamos melhor, mas depois o São Paulo cresceu, mesmo com um jogador a menos. E isso prova que a decisão está aberta e precisamos ter atenção para não sermos surpreendidos", afirmou Dracena, em entrevista à TV Globo, prevendo que a definição de um dos finalistas do Paulistão será emocionante.