Dracena comemora liberação de Dudu para defender o Palmeiras nesta rodada

O zagueiro Edu Dracena recebeu com alívio a notícia de que a CBF conseguiu junto à Fifa, nesta sexta-feira, a liberação de todos os 12 jogadores "suplentes" da lista de 35 pré-inscritos na Copa do Mundo para que possam disputar os jogos do Campeonato Brasileiro. Isto porque o atacante Dudu, do Palmeiras, faz parte dessa relação e estava, até então, impedido de defender o clube alviverde.

"É uma peça importante para o nosso elenco, o símbolo de recomeço do Palmeiras e um jogador importante que vai nos ajudar a conseguir nossos objetivos", destacou o defensor, em entrevista coletiva concedida nesta sexta, na Academia de Futebol, pouco antes do treino começar – em atividade fechada pelo técnico Roger Machado à imprensa.

O problema com Dudu veio à tona na quarta-feira, quando o Palmeiras soube horas antes da partida diante do América-MG, pela Copa do Brasil, que não poderia escalar o atacante, pois ele havia sido pré-convocado. O regulamento da Fifa estabelece que todos os atletas nessa condição não podem mais atuar pelos seus clubes, a não ser que as confederações solicitem previamente a "dispensa". Foi o caso da Conmebol, por exemplo, que enviou um ofício e conseguiu a liberação para que os envolvidos na Libertadores tivessem seus atletas à disposição nesta semana.

Nos dois últimos dias, Dudu treinou normalmente na Academia enquanto esperava por um posicionamento da CBF. Ele deverá ser titular na partida deste sábado, contra o Sport, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão. A provável escalação do Palmeiras tem: Jailson; Marcos Rocha, Edu Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Willian. O time alviverde é o quarto colocado na tabela, com 11 pontos, três à frente dos pernambucanos.