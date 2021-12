Dracena confirma Carille como treinador do Santos para a temporada 2022

A direção do Santos enfim confirmou que Fábio Carille será o treinador da equipe para a temporada 2022. Executivo de futebol do clube, Edu Dracena garantiu a permanência do treinador na noite desta quinta-feira, logo após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, pela rodada final do Brasileirão.

Antes do início da entrevista coletiva de Carille, Dracena assumiu a palavra e fez o anúncio. "Quero aqui agradecer a todos, principalmente a torcida, a comissão técnica, a diretoria, os jogadores, que se encerra hoje o Brasileiro de 2021. E dizer que o Fábio Carille tem contrato com o Santos e será o treinador do Santos em 2022", declarou.

O resultado desta noite garantiu o Santos na próxima edição da Copa Sul-Americana. O time de Carille entrou em campo com chance até de se classificar para a fase preliminar da Copa Libertadores. Mas o tropeço em casa e uma combinação de resultados impediu a vaga na principal competição do continente. O Santos encerrou sua participação no Brasileirão na 10ª posição da tabela, com 50 pontos, sendo 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas.

O treinador assumiu o comando do Santos há três meses com a missão de recuperar a equipe no Brasileirão e evitar o rebaixamento, missão cumprida de forma matemática na penúltima rodada. Mesmo antes disso, a campanha da equipe já tornava improvável o rebaixamento para a Série B.

Ao todo, Carille esteve à frente da equipe da Vila Belmiro por 20 jogos, sendo um deles pela Copa do Brasil. No total, ele somou sete vitórias, sete empates e seis derrotas.