Dracena diz que goleada abrirá 'nova era' no Santos Edu Dracena disse nesta terça-feira que espera ver o Santos inaugurando uma "nova era" nesta temporada a partir da goleada sobre o União Barbarense, no fim de semana, em rodada do Paulistão. Para o zagueiro, o bom resultado deve dar novo ânimo ao time às vésperas de uma sequência de duelos de mata-mata, no Estadual e na Copa do Brasil.