Dracena diz que Muricy mudou mentalidade do Santos

"O Muricy colocou na cabeça de todos que sem a bola todos precisam marcar. Quando o zagueiro corre pra trás, para as laterais, está errado. Ele implantou isso na cabeça dos jogadores. Ele disse que o Santos dava muitos contra-ataques e os times dele exploravam isso. Ele neutralizou isso. Estamos com um treinador vitorioso e temos que escutá-lo", disse, em entrevista à RedeTV!

Para Edu Dracena, a conquista mostrou que ele e Durval são zagueiros de qualidade, apesar de terem sido alvo de críticas anteriormente. "Sei da minha importância dentro de campo no Santos. As críticas são normais e tenho que trabalhar sempre. Eu e Durval não caímos de paraquedas no Santos, temos uma história aqui. Tomar gol é sempre culpa da defesa. Tínhamos a confiança de jogadores e da comissão técnico, tanto que todos técnicos nos deixaram como titular e eu como capitão", afirmou.

Apesar do título, Edu Dracena garante que o Santos já pensa no segundo duelo das quartas de final da Libertadores contra o Once Caldas, quarta-feira, no Estádio do Pacaembu. "O Once Caldas joga melhor fora de casa. Sabemos disso, que temos uma pequena vantagem. Mas não vamos usar isso. Temos que repetir o nosso futebol. Será um jogo ainda mais difícil. Agora vamos descansar. Mas o preparo físico do Santos está muito bom", comentou.

Edu Dracena prometeu que o Santos vai superar o cansaço para avançar às semifinais da Libertadores. "A gente lutou tanto para chegar na decisão e nas quartas de final da Libertadores que o cansaço não pode nos atrapalhar nesses jogos. Os jogadores e a comissão estão todos de parabéns", finalizou.