Dracena diz que Santos precisa ficar entre 4 primeiros

"No ano passado a gente jogou contra a Ponte Preta em casa e na semifinal jogamos contra o São Paulo fora. O mais importante é ficar entre os quatro pra você decidir em casa. E é isso que a gente vai buscar", afirmou o capitão santista, que enalteceu a importância de o Santos ter voltado a vencer no último sábado, quando bateu o Mirassol por 3 a 1, fora de casa, no primeiro jogo após a derrota por 2 a 1 para o The Strongest, na Bolívia, na estreia da Copa Libertadores.

"Toda vitória traz uma alegria grande. A gente está bem esperançoso com o que pode acontecer nos próximos jogos. Uma vitória como essa, contra o Mirassol, fora de casa, diante de um adversário difícil, traz muita confiança", declarou.

O Santos é o atual bicampeão paulista e Dracena aposta na força do elenco do time para buscar o tricampeonato. E a equipe contou no último sábado com a estreia do recém-contratado lateral-esquerdo Juan, autor de um golaço no triunfo sobre o Mirassol. "A gente sabe das características dele. É um jogador bem ofensivo e tem uma qualidade técnica muito boa, tanto é que ele fez o gol", elogiou o defensor nesta terça-feira.