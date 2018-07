Dracena e Barrios são relacionados no Palmeiras para clássico

O Palmeiras terá duas boas novidades na lista de relacionados para o clássico com o São Paulo, na manhã deste domingo, no Pacaembu, em rodada do Paulistão. O zagueiro Edu Dracena e o atacante Lucas Barrios foram incluídos na relação pelo auxiliar técnico Alberto Valentim, que comandará o time como interino após a demissão de Marcelo Oliveira nesta semana.

Dracena e Barrios se recuperaram recentemente de lesões musculares e vinham mostrando boa recuperação. Eles treinaram com bola desde o início da semana. O zagueiro ainda não jogou nenhuma partida oficial com a camisa palmeirense - apenas amistosos. E Barrios está afastado desde a metade de fevereiro.

Além deles, volta ao time o lateral-direito João Pedro, recuperado de torção no tornozelo. O zagueiro Thiago Martins e o atacante Cristaldo também integram a lista de relacionados, apesar de terem deixado a partida contra o Nacional-URU, na quarta, com dores.

Na manhã deste sábado, Valentim comandou treino tático em campo reduzido, com atenção também para cobranças de falta e pênalti. A tendência é que o interino escale o Palmeiras com Fernando Prass; Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Jean, Allione e Dudu; Gabriel Jesus e Cristaldo.

Confira a lista dos jogadores relacionados no Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner;

Laterais: Lucas, Egídio, Zé Roberto e João Pedro;

Zagueiros: Vitor Hugo, Roger Carvalho, Edu Dracena e Thiago Martins;

Volantes: Jean, Matheus Sales, Arouca e Thiago Santos;

Meias: Régis, Robinho e Allione;

Atacantes: Dudu, Cristaldo, Erik, Rafael Marques, Lucas Barrios, Gabriel Jesus e Alecsandro.