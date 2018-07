Dracena e Leandro Pereira retornam, mas Mina segue como desfalque no Palmeiras

O técnico Cuca divulgou na manhã deste sábado a lista de relacionados do Palmeiras para enfrentar a Ponte Preta, no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a grande novidade ficou pelos retornos do zagueiro Edu Dracena e do atacante Leandro Pereira.

Os dois sofreram contusões, estavam se recuperando e desfalcaram o Palmeiras nas últimas partidas - Leandro Pereira não enfrentou o Atlético Paranaense e Edu Dracena não atua desde a derrota para o Botafogo.

Apesar de relacionados, os dois não têm ritmo para iniciar o jogo. Devem, assim, figurar como opção no banco. Thiago Martins seguirá como titular na defesa, enquanto Allione e Rafael Marques disputam uma vaga no ataque.

Se a dupla foi relacionada, o zagueiro colombiano Mina ainda não está plenamente recuperado. Em fase final de transição física, após sofrer uma contusão na coxa há cerca de 40 dias, ele pode retornar diante do Fluminense, no próximo domingo.

O lateral-esquerdo Zé Roberto, que cumpriu suspensão, e o meia Vitinho, após alguns compromissos com o time sub-20, também estão de volta. O Palmeiras, porém, não terá Erik, que recebeu o terceiro cartão amarelo. A equipe lidera o Brasileirão com 39 pontos.

Confira os 23 jogadores relacionados por Cuca no Palmeiras:

Goleiros: Jailson e Vagner.

Laterais: Egídio, João Pedro, Jean e Zé Roberto.

Zagueiros: Edu Dracena, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo.

Volantes: Gabriel, Matheus Sales, Thiago Santos e Tchê Tchê.

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Fabrício, Moisés e Vitinho.

Atacantes: Dudu, Leandro Pereira, Rafael Marques e Róger Guedes.