Dracena exalta equilíbrio do Santos com Muricy

"Teremos respeito ao time do São Paulo, que é de muita qualidade. Mas o Santos está com muito equilíbrio, com a defesa e o ataque, esperamos que o time continue jogando dessa forma, com marcação forte e saída em velocidade. E aí as individualidades podem fazer a diferença", disse, em entrevista à TV Globo.

Sob o comando de Muricy Ramalho, o Santos ainda não foi derrotado e acumula excelente desempenho, com quatro vitórias e um empate. Além disso, a defesa melhorou seu rendimento, com apenas dois gols sofridos nessas partidas. Assim, avançou às oitavas de final da Libertadores e também se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista, contando com atuações destacadas de Neymar, principal jogador do elenco.