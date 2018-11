Dracena fica fora de treino e Felipão deve manter rodízio na zaga do Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari fechou o treino do Palmeiras nesta terça-feira, no último trabalho antes do duelo com o América-MG, quarta, no Allianz Parque, que pode garantir a taça de campeão brasileiro com duas rodadas de antecedência.

A tendência é que o treinador mantenha o rodízio na zaga. Isso porque nos minutos iniciais que os jornalistas tiveram acesso, o zagueiro Edu Dracena não apareceu em campo. Segundo a assessoria de imprensa, ele ficou na academia.

O jogador formou dupla com Antônio Carlos no empate por 1 a 1 com o Paraná no domingo. Agora, Felipão deverá escalar Luan, que volta de suspensão, e Gustavo Gómez na arena alviverde.

As principais dúvidas na equipe estão nas vagas da lateral esquerda e de volante. Victor Luis e Diogo Barbosa disputam a primeira posição e Thiago Santos e Felipe Melo brigam pela outra vaga no time.

Para ser campeão nesta quarta-feira, o Palmeiras tem que vencer o América-MG e torcer para que Flamengo e Internacional não ganhem seus jogos, ambos nesta quarta-feira. O time carioca recebe o Grêmio às 21h45 e a equipe gaúcha enfrentará Atlético-MG, em casa, às 19h30.

Se a combinação de resultados der certo o Palmeiras dará a volta olímpica, mas não receberá a taça de campeão após a partida. O cerimonial de pódio, medalhas e entrega do troféu não está previsto pela CBF para esta próxima rodada. A tendência é ser realizado apenas no dia 2 de dezembro, no encerramento da competição.

No domingo o Palmeiras enfrenta o Vasco, em São Januário, e depois, na semana seguinte, terá pela frente o Vitória, no Allianz Parque. Mesmo que a disputa pelo título termine no Rio de Janeiro, a taça só deverá ser entregue na última rodada. O objetivo da CBF é realizar a cerimônia de premiação em uma partida em que o time campeão estiver atuando como mandante.

Para o jogo com o América-MG, o Palmeiras vendeu antecipadamente 37 mil ingressos. O time alviverde lidera com 71 pontos, o Flamengo está em segundo lugar, com 66, e o Inter aparece em terceiro com 65.

Felipão deve mandar a campo nesta quarta-feira o Palmeiras com: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis (Diogo Barbosa); Thiago Santos (Felipe Melo), Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Borja.