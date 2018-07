Dracena ganha chance com desafio de manter boa fase da defesa

Apesar de ser pouco exigido pelo ataque do ABC, Edu Dracena passou no teste do amistoso realizado em Natal na quarta-feira. O desempenho do zagueiro do Corinthians era cercado de expectativa, mas ele teve fôlego para jogar 90 minutos e não cometeu nenhuma falha.

O rendimento do jogador no Frasqueirão dá um pouco mais de tranquilidade a Tite para o jogo de domingo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Dracena terá a missão de substituir Gil, suspenso, e manter a boa fase da defesa do Corinthians, que não é vazada há cinco rodadas.

Na quinta-feira, Dracena ganhou folga e não participou do treino no CT do Parque Ecológico. Nesta sexta-feira, no entanto, é esperado que o zagueiro participe ao lado dos titulares de um coletivo em campo reduzido comandado por Tite.

O Corinthians terá outras duas mudanças em relação ao time que bateu o Atlético-MG na última rodada. Jadson volta de suspensão e ocupa a vaga que foi de Rildo. No gol, Cássio está recuperado de tendinite na coxa esquerda e retorna após ser substituído por Walter.

O Corinthians deve enfrentar o Coritiba com Cássio, Fagner, Felipe, Edu Dracena e Uendel; Bruno Henrique; Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcom; Vagner Love.