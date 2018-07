Dracena lamenta sufoco, mas vê vitória como fundamental para o Palmeiras

Os jogadores do Palmeiras alinharam o discurso nesta segunda-feira para avaliar que a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, foi mais importante do que a atuação. O time reconhece ter enfrentado dificuldades, mas afirmou estar contente por ter conseguido reduzir a diferença para dois alvos diretos na tabela, Grêmio e Santos, que agora estão somente três e um ponto acima, respectivamente.

"Tivemos um sufoco no fim, mas no geral foi um bom jogo. Precisávamos da vitória para encostar nos primeiros colocados. O importante foi somar os três pontos", afirmou o zagueiro Edu Dracena na saída do gramado. O Palmeiras confirmou a vitória com o gol de Jean, marcado aos 39 minutos do primeiro tempo, e depois se segurou na defesa para não permitir o empate.

Dracena afirmou que mesmo com a vitória do líder, Corinthians, o Palmeiras continua confiante na chance de título. "A gente tem que ser realista. É difícil? É. 13 pontos não é fácil. Mas você tem que ter uma meta, e colocamos essa. Agora, se vai conseguir ou não, não sabemos. Queremos ser campeões do segundo turno, e estamos indo jogo a jogo. O importante é que a gente saiu com a vitória", comentou.

O autor do gol, Jean, afirmou que a torcida não deve ir aos jogos na expectativa de vitórias fáceis, mesmo que o adversário se trata de um clube que luta contra o rebaixamento, como o Coritiba. "Foi um jogo díficil. Mas a gente nem pensa em pegar time fraco. Isso não existe no futebol brasileiro, que é o campeonato mais disputado do mundo", afirmou.