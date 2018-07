Dracena tenta acelerar recuperação para jogar em janeiro

Sem jogar desde julho, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo, mesmo nas férias Edu Dracena continua fazendo trabalhos para se recuperar. Caso não consiga voltar a tempo, o técnico Muricy Ramalho vai ter que promover algum zagueiro da categoria de base e o favorito para isso é Gustavo Henrique, de 19 anos. No momento, apenas Durval e o recém-contratado Neto, que veio do Guarani, têm condições de jogo.

SUB-20 ELIMINADO - No Campeonato Brasileiro Sub-20, disputado no Rio Grande do Sul, o Santos foi eliminado no último sábado ao empatar com o Sport por 2 a 2, em Gravataí. Com cinco pontos em quatro jogos disputados, o time santista ficou na terceira colocação do Grupo B, atrás de Cruzeiro (10 pontos) e Sport (6) - apenas os dois primeiros avançaram às quartas de final.

Agora, o Santos inicia a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. A estreia do time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira está marcada para o dia 4 de janeiro diante do Remo (PA), em Jaguariúna (SP).