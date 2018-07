Dracena vê Santos mais forte do que na Libertadores

Como o Santos só perdeu Zé Eduardo após a conquista do título continental, o zagueiro Edu Dracena avaliou que o elenco está mais forte do que no momento da conquista continental. Além disso, o capitão disse que a equipe está mais forte inclusive do que o time que foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 2010.

"O Santos fica mais forte com a permanência de quase todos os jogadores que venceram a Libertadores e a chegada de nomes importantes, como Ibson, Henrique e Alan, que já mostraram potencial nos clubes que passaram. O Santos fica mais forte do que o grupo do ano passado (campeão paulista e da Copa do Brasil) e do que a equipe que ganhou a Libertadores", afirmou.

Apesar disso, o Santos está na 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos. Por isso, Edu Dracena evitou projetar uma luta pelo título nacional. Para ele, o time ainda precisa conseguir uma sequência de vitórias para sonhar com uma nova conquista do torneio. A equipe volta a jogar na quarta-feira, na Vila Belmiro, contra o Flamengo.

"Acredito que a gente tem que pensar jogo a jogo. Não adianta falar que vai brigar pelo título, se não conseguirmos uma sequência de vitórias. Temos que tentar encostar nos líderes primeiramente e, quando estivermos perto, vamos brigar pelo campeonato", disse o zagueiro.