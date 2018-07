Draft divide jogadoras da seleção e volante Formiga vai jogar na Bahia

Os oito clubes classificados para a segunda fase do Brasileirão Feminino de Futebol participaram nesta terça-feira de um draft para repartir as 14 jogadoras da seleção permanente, que são assalariadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Rio Preto e o São Francisco, da Bahia, tiveram direito a apenas uma escolha. Os demais times ficaram com duas jogadoras cada.

Atual campeão, o Rio Preto ganhou, no sorteio, o direito de fazer a primeira escolha, ficando com a goleira Luciana, que participou da campanha do título no fim do ano passado, à época também escolhida no draft. O Foz Cataratas escolheu a zagueira Bruna e o São Francisco-BA quis a volante Formiga.

Com diversas passagens pela seleção, a meia Maurine vai jogar no Flamengo, junto com a também meia Bia. O Corinthians escolheu a goleira Letícia e a atacante Travalão, única jogadora disponível para a posição.

Das convocadas para disputar a Copa Algarve, em março, em Portugal, oito estavam no draft: as goleiras Bárbara (Foz Cataratas), Luciana (Rio Preto) e Letícia (Corinthians), a lateral Rilany (Iranduba-AM), a zagueira Bruna (Foz Cataratas) e as meias Thaisa (São José), Formiga (São Francisco-BA) e Maurine (Flamengo).

Também nesta terça-feira foi anunciada a tabela da segunda fase do Brasileirão, com dois grupos de quatro times e jogos em turno e returno. No Grupo 5 estão Rio Preto, Ferroviária, São Francisco-BA e Foz Cataratas. Flamengo e Corinthians estão no Grupo 6, que também tem São José e o surpreendente Iranduba.

Os jogos da segunda fase começam em 22 de março e seguem por pouco mais de um mês, até 27 de abril. O Corinthians manda suas partidas no José Liberatti, em Osasco, enquanto o Flamengo atua na Gávea. Os dois confrontos entre os times de maior torcida do futebol brasileiro têm previsão de transmissão pelo SporTV.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais, marcadas para 4 e 11 de maio. As partidas finais serão em 18 e 25 de maio. A partir daí a seleção volta a treinar reunida pensando nos Jogos Olímpicos do Rio.